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Путин рассказал, как ему сломали нос на секции бокса

, 20:19 Видео 49

Во время форума в Нижнем Новгороде президент России поведал спортсменам о детской травме.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Во время общения со спортсменами глава государства рассказал о детской травме, полученной им во время тренировки по боксу.

«У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень все срасталось. Время ушло, и потом я перешел в другой вид спорта», — поделился российский лидер.

Разговор со спортсменами состоялся во время знакомства Владимира Путина со стендами выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы». Представители федерации бокса России пригласили главу государства на свои тренировки. Именно упоминание о боксерском ринге вызвало у российского лидера воспоминания о неудачном спарринге. Спортсмены преподнесли Путину памятный сувенир — «бриллиантовую» перчатку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин проведет свой день рождения.

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