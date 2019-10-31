Мужчина ворвался в детский сад и зарезал ребенка в Нарьян-Маре

Неизвестный мужчина ворвался в детский сад в Нарьян-Маре и убил ребенка. Об этом сообщает местное издание nao24.ru
На месте работают экстренные службы города.
Подозреваемый задержан, сообщили в СК.
Сегодня, 15:55 Происшествия 99
Жертвой злоумышленника стал ребенок.
Фото: ВКонтакте @nao24
Неизвестный мужчина ворвался в детский сад в Нарьян-Маре и убил ребенка. Об этом сообщает местное издание nao24.ru
На месте работают экстренные службы города.
Подозреваемый задержан, сообщили в СК.
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