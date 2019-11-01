Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Да здравствует адреналин! Овны, самое время пользоваться ситуацией! Все над чем вы длительное время трудились может принести свои плоды, причем на весьма бешеной скорости. Раки, все жизненные трудности даются не просто так. Даже друзья, которые выдержали испытание временем, появляются в вашей жизни и поддерживают вас не просто так. Весы, Вселенная постоянно объединяет вас с родственными душами. Людьми, которые, как и вы, выполняют священную миссию по распространению на Земле любви и света.

♈ Овен

Да здравствует адреналин! Овны, самое время пользоваться ситуацией! Все над чем вы длительное время трудились может принести свои плоды, причем на весьма бешеной скорости. Если это случится, то события будут развиваться так стремительно, что у вас не будет минуты, чтобы передохнуть и отдышаться. Главная фишка — добраться до финиша без ущерба для здоровья: заземлите свою энергию, прежде чем двигаться дальше.

Космический совет: заземлите свою энергию, прежде чем двигаться дальше.

♉ Телец

Ваши отношения с партнером могут рухнуть в один момент под тяжестью ваших несбыточных ожиданий. Сделайте шаг назад и переоцените свои действия, а также фразы. Ну что, вы слишком жестоки по отношению к тем, кого любите?! Не забывайте, что эти люди имеют собственные жизненные испытания и невзгоды. Предоставьте им время и возможности, чтобы восстановиться и залечить свои раны. Сосредоточьтесь пока только на себе.

Космический совет: сделайте шаг назад и переоцените свои действия, а также фразы.

♊ Близнецы

Когда вы по-настоящему глубоко и безумно увлечены тем, что делаете, вам никогда не понадобится будильник. Внутри вас существует собственный звонок для пробуждения. Сохраняйте смелость следовать тому, что было создано именно для вас. Не исключено, что вы столкнетесь с определенными трудностями на своем пути. При этом помните, что каждая из них дает вам возможность роста. Продолжайте двигаться вперед, Близнецы!

Космический совет: продолжайте двигаться вперед, Близнецы!

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♋ Рак

Раки, все жизненные трудности даются не просто так. Даже друзья, которые выдержали испытание временем, появляются в вашей жизни и поддерживают вас не просто так. Вы имеете четкое представление о том, что значит «настоящая дружба». Именно поэтому следует делиться своей энергией и любовью с этими людьми, чтобы воздать им по заслугам.

Космический совет: следует делиться своей энергией и любовью с друзьями, чтобы воздать им по заслугам.