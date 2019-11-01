Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Да здравствует адреналин! Овны, самое время пользоваться ситуацией! Все над чем вы длительное время трудились может принести свои плоды, причем на весьма бешеной скорости.
Раки, все жизненные трудности даются не просто так. Даже друзья, которые выдержали испытание временем, появляются в вашей жизни и поддерживают вас не просто так.
Весы, Вселенная постоянно объединяет вас с родственными душами. Людьми, которые, как и вы, выполняют священную миссию по распространению на Земле любви и света.
♈ Овен
Да здравствует адреналин! Овны, самое время пользоваться ситуацией! Все над чем вы длительное время трудились может принести свои плоды, причем на весьма бешеной скорости. Если это случится, то события будут развиваться так стремительно, что у вас не будет минуты, чтобы передохнуть и отдышаться. Главная фишка — добраться до финиша без ущерба для здоровья: заземлите свою энергию, прежде чем двигаться дальше.
Космический совет: заземлите свою энергию, прежде чем двигаться дальше.
♉ Телец
Ваши отношения с партнером могут рухнуть в один момент под тяжестью ваших несбыточных ожиданий. Сделайте шаг назад и переоцените свои действия, а также фразы. Ну что, вы слишком жестоки по отношению к тем, кого любите?! Не забывайте, что эти люди имеют собственные жизненные испытания и невзгоды. Предоставьте им время и возможности, чтобы восстановиться и залечить свои раны. Сосредоточьтесь пока только на себе.
Космический совет: сделайте шаг назад и переоцените свои действия, а также фразы.
♊ Близнецы
Когда вы по-настоящему глубоко и безумно увлечены тем, что делаете, вам никогда не понадобится будильник. Внутри вас существует собственный звонок для пробуждения. Сохраняйте смелость следовать тому, что было создано именно для вас. Не исключено, что вы столкнетесь с определенными трудностями на своем пути. При этом помните, что каждая из них дает вам возможность роста. Продолжайте двигаться вперед, Близнецы!
Космический совет: продолжайте двигаться вперед, Близнецы!
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♋ Рак
Раки, все жизненные трудности даются не просто так. Даже друзья, которые выдержали испытание временем, появляются в вашей жизни и поддерживают вас не просто так. Вы имеете четкое представление о том, что значит «настоящая дружба». Именно поэтому следует делиться своей энергией и любовью с этими людьми, чтобы воздать им по заслугам.
Космический совет: следует делиться своей энергией и любовью с друзьями, чтобы воздать им по заслугам.
♌ Лев
Чувствовать себя комфортно с теми, кто неприятен — вот что необходимо вам, Львы, для собственного личностного роста. Чаще уделяйте внимание внутренним ощущениям и научитесь противостоять некоторым внутренним конфликтам. Меньше зацикливайтесь на том, что вам кажется откровенной фальшью. Избавьтесь от навязчивых идей и попробуйте войти в гармонию с самими собой.
Космический совет: избавьтесь от навязчивых идей и попробуйте войти в гармонию с самими собой.
♍ Дева
Девы, весь секрет в погоне за лучшей жизнью заключается в том, чтобы следовать своим внутренним целям. Делайте именно то, что на ваш взгляд является правильным и важным. Не каждому дано служить в армии или быть супергероем и спасать мир. Кто-то занимается искусством, а кто-то торгует нижним бельем на рынке. Главное — ваша уникальность. Способность осознать это — ваш собственный способ воздать долги Вселенной.
Космический совет: делайте именно то, что на ваш взгляд является правильным и важным.
♎ Весы
Весы, Вселенная постоянно объединяет вас с родственными душами. Людьми, которые, как и вы, выполняют священную миссию по распространению на Земле любви и света. Ощущаете с кем-то космическую связь? Станьте катализатором перемен. Соберите единомышленников, объедините усилия и позвольте магии проявить себя. Вам повезло, у вас есть друзья, которые не только любят вас, но и вдохновляют быть лучшими.
Космический совет: соберите единомышленников, объедините усилия и позвольте магии проявить себя.
♏ Скорпион
Скорпионы, наступил тот самый редкий момент, когда все вопросы в личном и профессиональном плане решаются так, как хотите вы. Держите руку на пульсе событий. Возможен серьезный скачок по карьерной лестнице и увеличение материального достатка. Именно то, чего вы так давно ждете. Главное — не прозевать и дернуть за нужную ниточку в нужный момент. Иначе так и останетесь жить в своем «болоте» в однокомнатной квартире на улице, названной в честь именитого колхозника, с партнером, который любит красные «рено».
Космический совет: главное — не прозевать и дернуть за нужную ниточку в нужный момент.
♐ Стрелец
Ваши внутренние вибрации привлекают в вашу жизнь тех, кого в настоящий момент заслуживаете иметь в своем окружении. Умейте быть благодарными тем людям, кто находится рядом. Поверьте, есть веские основания для этого. Эти люди вошли в вашу жизнь не просто так. Кто-то приносит радость, а кто-то способствует вашему духовному росту и развитию. Стрельцы, окружите их любовью и заботой.
Космический совет: любите и уважайте каждого, кто есть в вашей жизни.
♑ Козерог
Гоните прочь отрицательные эмоции, Козероги! Отпустите весь негатив, который несете в себе. Даже если ваше сердце сейчас разбито, отстранитесь от ситуации и дайте себе время морально излечиться. Внутреннее противостояние ни к чему хорошему не приведет. Для вас сейчас важно — осознать, что представляют из себя гнев, печаль, одиночество и тоску. Только окунувшись во тьму можно воспрянуть духом и пойти к свету.
Космический совет: только окунувшись во тьму можно воспрянуть духом и пойти к свету.
♒ Водолей
Водолеи, знайте себе цену и ведите себя соответственно. Умейте сказать себе и другим «нет» когда кто-то или что-то не заслуживает вашего внимания. Бросать концы в воду — не самый легкий путь, который вполне может причинить вам душевные терзания. Несмотря на это, знайте, вы обретете долгожданную гармонию с собой. Появится внутренняя сила, которая поведет в сторону множества изменений к лучшему.
Космический совет: умейте сказать себе и другим «нет» когда кто-то или что-то не заслуживает вашего внимания.
♊ Рыбы
Рыбы, любовь, которую вы испытываете к вашему партнеру — есть нечто трансцендентальное. И если он Шива, то вы Шакти — его небесная супруга, и наоборот. Ваши интимные отношения обрели абсолютно новое значение для вас обоих. Заметили? Это не просто физическое влечение. Вы — настоящая интеллектуальная пара для друг друга. Наслаждайтесь балансом и гармонией, которые открываются для вас сейчас.
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