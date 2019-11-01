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В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

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Документ был подписаны Владимиром Путиным 1 мая текущего года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein, Annette Riedl, Jens Büttner, Sebastian Kahnert, Daniel Karmann, Alexei Druzhinin, Mairo Cinquetti

С 1 ноября в РФ начинает действовать закон об устойчивой работе российского сегмента интернета на случай отключения от глобальной сети. Отдельные положения документа, подписанного 1 мая президентом России Владимиром Путиным, заработают в 2021 году.

Закон обозначает основные правила маршрутизации трафика и обеспечивает контроль их выполнения. Также документ предписывает организацию при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который позволит пользоваться интернетом в России при любых нештатных ситуациях.

Кроме того, интернет-провайдеры обязаны оборудовать сети средствами наблюдения за выполнением запрета на пользование противоправной информацией. Спецпрограммы и другое необходимое оборудование выдаст государство. 

В документе также оговаривается дополнительное шифрование данных государственных компаний. Локальные сети без выхода в интернет выведены из-под действия нового закона.

С 1 января 2021 года в силу вступят положения о криптографической защите и национальной системы доменных имен. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие нововведения вступают в силу с 1 ноября.

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