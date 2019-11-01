В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

С 1 ноября в РФ начинает действовать закон об устойчивой работе российского сегмента интернета на случай отключения от глобальной сети. Отдельные положения документа, подписанного 1 мая президентом России Владимиром Путиным, заработают в 2021 году.
Закон обозначает основные
Кроме того, интернет-провайдеры обязаны оборудовать сети средствами наблюдения за выполнением запрета на пользование
В документе также оговаривается дополнительное шифрование данных государственных компаний. Локальные сети без выхода в интернет выведены из-под действия нового закона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие нововведения вступают в силу с 1 ноября.