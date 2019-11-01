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Нововведения, вступившие в силу с 1 ноября

, 9:34 Эфирная новость 233

Закон о суверенном Рунете, о ветеринарной сертификации, о микрофинансовых операциях и многие другие вступили в силу с 1 ноября 2019 года.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

С этого дня в России вступают в силу ряд нововведений. Одно из них касается глобальной сети. Это, так называемый, «закон о суверенном Рунете». Эксперты начнут создавать дублирующую инфраструктуру для бесперебойной работы интернета. Она нужна на случай внешних угроз — их список определит правительство. Резервную систему планирую активизировать, например, если российские операторы связи не смогут подключиться к зарубежным интернет-серверам.

С сегодняшнего дня начинает действовать закон о ветеринарной сертификации. Документ, подтверждающий качество, производители теперь должны оформлять на все виды молочной продукции, даже на мороженное. А владельцы автобусов и грузовых автомобилей с 1 ноября обязаны оснастить свой транспорт тахографами. Устройства будет фиксировать время отдыха водителя в пути, а также скорость движения машины.

Еще одно новшество касается микрофинансовых организаций. С этого дня им запрещено выдавать гражданам кредиты под залог недвижимости.

Сегодня же начинает действовать новые правила для иностранцев. Вид на жительства в России для них теперь бессрочный. Ранее документ выдавался на пять лет с возможностью продления. Теперь его нужно будет менять, так же как и паспорт — в 14, 20 и 45 лет.

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