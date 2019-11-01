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  4. В Екатеринбурге подведут итоги конкурса WorldSkills Hi-Tech 2019

В Екатеринбурге подведут итоги конкурса WorldSkills Hi-Tech 2019

, 7:30 Эфирная новость 117

Поединок интеллектуалов длился три дня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

В Екатеринбурге сегодня назовут имена победителей престижного конкурса профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech 2019. Это соревнования для рабочих высокотехнологичных отраслей производства, здесь даже названия профессий — звучат как сложный алгоритм.

Поединок интеллектуалов длился три дня. И теперь до торжественной церемонии закрытия чемпионата остается всего несколько часов. Кто дошел до финишной прямой — узнал Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech 2019 на этот раз приняли участие семьсот конкурсантов. Почти пятьдесят дисциплин, название которых звучат экзотически — реверсивный инжиринг, цифровая метрология, изготовление прототипов.

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