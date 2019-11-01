В Екатеринбурге подведут итоги конкурса WorldSkills Hi-Tech 2019

В Екатеринбурге сегодня назовут имена победителей престижного конкурса профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech 2019. Это соревнования для рабочих высокотехнологичных отраслей производства, здесь даже названия профессий — звучат как сложный алгоритм.

Поединок интеллектуалов длился три дня. И теперь до торжественной церемонии закрытия чемпионата остается всего несколько часов. Кто дошел до финишной прямой — узнал Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech 2019 на этот раз приняли участие семьсот конкурсантов. Почти пятьдесят дисциплин, название которых звучат экзотически — реверсивный инжиринг, цифровая метрология, изготовление прототипов.