Наталья Подольская тщательно подготовилась к празднованию Хэллоуина. Певица поделилась с подписчиками в Instagram фото, на котором каждый член семьи перевоплотился в вымышленного персонажа. Певица примерила на себя образ супергероини, ее супруг Владимир Пресняков стал на время имперским штурмовиком, а их четырехлетний сын Артем выбрал костюм человека-паука.

«Мы готовы спасать мир вновь и вновь! Да прибудет с нами сила», — подписала пост знаменитость.

Instagram @nataliapodolskaya

Поклонникам звездного семейства праздничный пост пришелся по вкусу. Фанаты похвалили Наталью Подольскую и ее мужа за то, что дарят маленькому ребенку ощущение сказки и волшебства.

«Классные какие»;

«Чего не сделаешь ради детей»;

«Суперсемейка!»

«Очень круто!» — написали фолловеры.

37-летняя Наталья Подольская и 51-летний Владимир Пресняков сыграли свадьбу девять лет назад. В 2015 году у пары знаменитостей родился малыш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская продемонстрировала идеальную фигуру в мини-платье.