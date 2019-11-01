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  4. Минобороны показало кадры транспортировки новейшего ракетного комплекса «Ярс»

Минобороны показало кадры транспортировки новейшего ракетного комплекса «Ярс»

, 11:35 Эфирная новость 137

Сложнейшая операция по перевозке комплекса длилась несколько часов.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Минобороны РФ показало уникальные кадры транспортировки новейшего ракетного комплекса «Ярс». Его примут на вооружение в Калужской области.

Сложнейшая технологическая операция длилась несколько часов. От водителей требуется максимальный уровень мастерства — комплекс занимает сразу две полосы дороги.

Ювелирная работа — это и установка «Ярса» в шахту наземного базирования. Перевооружение увеличит боевые возможности ракетных войск стратегического назначения и общую обороноспособность страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы».

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