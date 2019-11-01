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Парусник «Паллада» отправляется в кругосветное плавание

, 13:41 Эфирная новость 98

Путешествие посвящено 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

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Фото, видео: ТАСС/Смитюк Юрий, 5-tv.ru

Из Владивостока в уникальную экспедицию отправляется российский парусник «Паллада». Он совершит кругосветку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед путешествием, фрегат прошел тщательную подготовку. На судне установили новое оборудование. Вместе с профессионалами на борту будут находиться более 100 курсантов.

За время своего путешествия «Паллада» зайдет в девять иностранных портов, а во Владивосток парусник вернется летом следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что океанографическое судно «Адмирал Владимирский» в декабре отправится в поход в Антарктиду.

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