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  4. Любовь Успенская похвасталась успехом у зарубежных слушателей

Любовь Успенская похвасталась успехом у зарубежных слушателей

, 12:36 187

На концерт королевы русского шансона в Латвии приехали зрители со всей Европы.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская дала концерт в латвийском городе Даугавпилс, сообщает «TeleprogrammaPro». На концерт пришли не только местные жители, но и почитатели творчества королевы русского шансона из других городов Европы. Несколько поклонников приехали из Лондона специально на концерт артистки. Своим мировым успехом певица поделилась в социальной сети, опубликовав фото после выступления.

«После концерта в городе Даугавпилс. К слову, концерт был мировой, на него приехали даже гости из Лондона и из ближайших городов Европы. В общем, концерт прошел просто шикарно» — подписала пост звезда.

Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники осыпали комплиментами артистку, а также поделились своими впечатлениями от концертов.

«Любовь, как же я восхищаюсь вашими песнями и вашим талантом! Вы — пример для подражания!»;

«Приятно посмотреть! Очень красивая женщина!!!»;

«У тебя всегда концерты шикарно проходят!»;

«Я была на концерте в Таллине. Все прошло замечательно. Шикарно Любовь выглядит» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская шокировала публику признанием, что не носит белья.

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