Момент убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на видео

Момент убийства экс-мэра Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что бывший глава города бежит за одним из предполагаемых злоумышленников, которые пришли к его дому. За ним следует другой мужчина, который стреляет в Лаврентьева. Далее мужчины оказываются вне поля зрения камеры, но судя по новой вспышке, которая происходит спустя пару секунд, экс-мэру удается убить одного из нападавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна личность одного из предполагаемых нападавших. Им оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Как стало известно 5-tv.ru, именно его перед смертью успел убить бывший госслужащий.