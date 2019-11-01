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  4. Момент убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на видео

Момент убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на видео

, 12:04 Видео 870

В объектив камеры наблюдения попал момент, как один из злоумышленников выстрелил в спину бывшему главе города.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Момент убийства экс-мэра Киселевска в Кемеровской области Сергея Лаврентьева попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, что бывший глава города бежит за одним из предполагаемых злоумышленников, которые пришли к его дому. За ним следует другой мужчина, который стреляет в Лаврентьева. Далее мужчины оказываются вне поля зрения камеры, но судя по новой вспышке, которая происходит спустя пару секунд, экс-мэру удается убить одного из нападавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна личность одного из предполагаемых нападавших. Им оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Как стало известно 5-tv.ru, именно его перед смертью успел убить бывший госслужащий.

Накануне вечером жена экс-мэра Киселевска Сергея Лавреньева заметила на территории, примыкающей к дому силуэты двух человек и мелькание луча света. Женщина рассказала об этом мужу. После этого Лавреньев взял ружье и вышел на улицу. В результате перестрелки со злоумышленниками Лаврентьев был убит. Перед смертью ему удалось застрелить одного из нападавших.

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