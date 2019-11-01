  1. Пятый канал
  4. Стала известна личность грабителя, застреленного экс-мэром Киселевска

Стала известна личность грабителя, застреленного экс-мэром Киселевска

, 8:35 129

По предварительной информации, одним из напавших на бывшего главу города оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Одним из двух напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева грабителей оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Как стало известно 5-tv.ru, именно его перед смертью успел убить бывший госслужащий.

Накануне вечером жена экс-мэра Киселевска Сергея Лавреньева заметила на территории, примыкающей к дому силуэты двух человек и мелькание луча света. Женщина рассказала об этом мужу. После этого Лавреньев взял ружье и вышел на улицу. В результате перестрелки со злоумышленниками Лаврентьев был убит. Перед смертью ему удалось застрелить одного из нападавших.

Как сообщал 5-tv.ru, экс-мэр Киселевска убил вероятного злоумышленника выстрелом в область грудной клетки. Инцидент произошел в поселке Верх-Чумыш Кемеровской области. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, среди них — пересечение бизнес-интересов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

9:00
«Очаровательная»: Выразительный взгляд Ани Лорак пленил фанатов — фото
8:50
Как вера в дьявола помогает укреплять иммунитет?
8:44
Опубликованы фото и видео с места убийства экс-мэра Киселевска
8:42
Пышногрудая «австралийская Кардашьян» озадачила фанатов жутким фото
8:35
Стала известна личность грабителя, застреленного экс-мэром Киселевска
8:29
Нападение на российского дипломата в Косово не должно остаться безнаказанным — Небензя

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть — фото
Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев