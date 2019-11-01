Стала известна личность грабителя, застреленного экс-мэром Киселевска

Одним из двух напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева грабителей оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Как стало известно 5-tv.ru, именно его перед смертью успел убить бывший госслужащий.

Накануне вечером жена экс-мэра Киселевска Сергея Лавреньева заметила на территории, примыкающей к дому силуэты двух человек и мелькание луча света. Женщина рассказала об этом мужу. После этого Лавреньев взял ружье и вышел на улицу. В результате перестрелки со злоумышленниками Лаврентьев был убит. Перед смертью ему удалось застрелить одного из нападавших.

Как сообщал 5-tv.ru, экс-мэр Киселевска убил вероятного злоумышленника выстрелом в область грудной клетки. Инцидент произошел в поселке Верх-Чумыш Кемеровской области. Следственные органы рассматривают несколько версий произошедшего, среди них — пересечение бизнес-интересов.