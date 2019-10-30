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  4. Бледанс в одном полотенце показала «место для султанских жен» — фото

Бледанс в одном полотенце показала «место для султанских жен» — фото

, 21:39 Фото 1 238

Актриса опубликовала новый провокационный снимок в Instagram, на котором позирует почти без одежды.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс взбудоражила мужскую половину человечества новым пикантным снимком в Instagram. Во время отдыха в Абу-Даби звезда решила посетить спа-процедуры и была приятно удивлена качеством услуг. Со своими подписчиками в социальной сети теледива поделилась впечатлениями после салонного ухода.

Бледанс отметила, что войдя в спа-кабинет, попала «в место для султанских жен». Атмосфера салона и декор помещения были выполнены в мусульманских традициях, окунуться в которые артистке было очень приятно.

Instagram @bledans

«Ценителям будет чем усладить свой взор и тело! Я не снимала внутри, чтоб сохранить интригу. Это точно место для султанских жен. А кто провинился, в снежную комнату», — иронично заметила знаменитость в подписи к посту.

Свою публикацию она сопроводила серией фотографий в спа-салоне. На кадрах светская львица запечатлена в одном полотенце. Она принимает сексуальные позы, сидя за чашкой чая после уходовых процедур.

Фотоотчет Бледанс из салона в Абу-Даби не смог оставить фанатов равнодушными. Они не скупились на комплименты для своего кумира, которая их моментально очаровала.

«Какая красотка в спа и без нас — сексуальная красотка».

«Кокетка с чаем у стола дела богемные вела».

«Бесподобная!»

«Огонь!» — восхищались комментаторы.

К слову, местный колорит Арабских Эмиратов звезда изучает вместе со своим сыном. Семилетний Семен уже проникся мусульманской культурой и даже попробовал себя в роли падишаха, примерив национальный головной убор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс получила травму ноги.

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