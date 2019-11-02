Фото: Дэвид Бэкхем изменяет жене?

Актрису Кортни Кокс, известную по роли Моники Геллер в ситкоме «Друзья», заподозрили в романе с футболистом Дэвидом Бекхэмом, сообщает TeleprogrammaPro. Слух посеяла фотография в Instagram Кортни, где женатый многодетный экс-футболист прижимается к актрисе в ванной. Оба смотрят в камеру и загадочно улыбаются. При этом актриса оставила неоднозначную подпись под снимком.

«В джакузи слишком жарко!» — подписала снимок женщина.

Instagram @courteneycoxofficial

Фанаты тут же принялись гадать, что это значит, но Кокс позже объяснила, что на фото запечатлена сцена из сериала «Американская семейка». Поклонники не поверили в комментарий звезды.

«Я в шоке»;

«Виктория тоже это видит»;

«Почему Дэвид Бэкхем с тобой?», — возмутились фолловеры знаменитости.

Какая роль досталась звезде спорта пока неизвестно. Появление Бекхэма ожидается в одной из серии в 11 сезоне сериала «Американская семейка».

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника своей матери.