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  4. Фото: Дэвид Бэкхем изменяет жене?

Фото: Дэвид Бэкхем изменяет жене?

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Актриса Кортни Кокс опубликовала совместный снимок с футболистом в ванной.

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Фото, видео: Instagram @davidbeckham, @courteneycoxofficial

Актрису Кортни Кокс, известную по роли Моники Геллер в ситкоме «Друзья», заподозрили в романе с футболистом Дэвидом Бекхэмом, сообщает TeleprogrammaPro. Слух посеяла фотография в Instagram Кортни, где женатый многодетный экс-футболист прижимается к актрисе в ванной. Оба смотрят в камеру и загадочно улыбаются. При этом актриса оставила неоднозначную подпись под снимком.

«В джакузи слишком жарко!» — подписала снимок женщина.

Instagram @courteneycoxofficial

Фанаты тут же принялись гадать, что это значит, но Кокс позже объяснила, что на фото запечатлена сцена из сериала «Американская семейка». Поклонники не поверили в комментарий звезды.

«Я в шоке»;

«Виктория тоже это видит»;

«Почему Дэвид Бэкхем с тобой?», — возмутились фолловеры знаменитости.

Какая роль досталась звезде спорта пока неизвестно. Появление Бекхэма ожидается в одной из серии в 11 сезоне сериала «Американская семейка».

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника своей матери.

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