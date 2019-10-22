Старший сын экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин влюбился в двойника своей матери. Буквально через пару месяцев после разрыва с Ханой Кросс 20-летний парень закрутил новую интрижку. Его избранницей стала 27-летняя модель и актриса Фиби Торренс, подрабатывавшая в начале своей карьеры двойником знаменитой Posh Spice, сообщает 7дней.ru.

Новая любовная история Бруклина Бекхэма стала причиной множества насмешек над молодым человеком со стороны его друзей. Приятели сына британской знаменитости утверждают, что парень пал жертвой так называемого Эдипова комплекса. Самому Бруклину возразить нечего, так как его очередная пассия действительно очень схожа с Викторией в молодости.

Согласно слухам, парочка начала встречаться в начале сентября. Молодые люди появились вместе на публике уже в конце месяца на мероприятии в London’s Wellington Club. Бруклин Бекхэм и Фиби Торренс расположились в VIP–зале и прилюдно оказывали друг другу знаки внимания обнимаясь и целуясь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дэвид Бекхэм сделал фото с 20-летним сыном в купели.