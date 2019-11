Граждане России поделились музыкальными предпочтениями для своего последнего дня — собственных похорон. Несмотря на столь невеселый повод, наши соотечественники отнеслись к такому вопросу социологического исследования сервиса «Яндекс. Музыка» с долей юмора и выбрали, преимущественно, рок-композиции, пишет KP.RU.

Одна из них — знаменитый хит австралийской группы AC/DC «Highway To Hell», которая, как известно, повествует о дороге в ад. Также самой популярной для последнего дня на белом свете была выбрана культовая и оптимистическая композиция The Show Must Go On британской группы Queen.

Третью строчку занимают треки «Похороны панка» коллектива «Король и Шут» и «Беспечный ангел» «Арии».

Также россияне отметили «Ohne Dich» немецкой Rammstein, «Сансару» Басты, «Run To You» Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель», «Оранжевое настроение» «Чайфа» и «The Passenger» легендарного Iggy Pop.

Всего в опросе приняли участие около двух тысяч пользователей в возрасте от 18 до 63 лет.

