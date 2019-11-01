Акция «Большой этнографический диктант» стартует в России

Тысячи россиян сели за парты, чтобы проверить себя на знание истории и культуры народов нашей страны.

Во всех регионах проходит акция «Большой этно-графичекий диктант». Для участия необходимо только знание русского языка. Ограничений по возрасту и гражданству нет.

В диктант это — 20 общих вопросов и десять региональных — учитывающих местную специфику. На выполнение заданий 45 минут. Всего для проведения акции по всей стране открыли пять с половиной тысяч площадок.

В Кузбассе, например, проверить свои знания можно было в вузах, библиотеках, на вокзале или даже в Юрте. Местные жители в честь этого специально нарядились в свои национальные костюмы.

А в Екатеринбурге молодежь писала диктант в трамвайном вагоне.

Кроме того, с 1 по 4 ноября можно будет пройти онлайн-тестирование. Итоги этнографического диктанта подведут 12 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотни тысяч участников из 106 стран проверили свои знания географии.