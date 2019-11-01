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  4. Часть выручки от шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки передадут Заворотнюк

Часть выручки от шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки передадут Заворотнюк

, 18:53 102

Руководство труппы ледового шоу приняло решение поддержать знаменитую «прекрасную няню».

Фото: Instagram @a_zavorotnyuk

Часть прибыли от ледового шоу «Аленький цветочек» именитой фигуристки Татьяны Навки будет направлена в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, проходящей курс лечения. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Супруг артистки фигурист Петр Чернышов исполняет в ледовом представлении партию «Чудовища».

«Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. <…> Компания „Navka Show“ приняла решение передать все средства, которые будут собраны от показа шоу „Аленький цветочек“ 10 ноября в ДС „Мегаспорт“, в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек.

«За внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — приводятся слова Навки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала состояние здоровья актрисы. Популярная исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» была экстренно госпитализирована 13 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья. По некоторым данным у нее диагностирована четвертая стадия рака головного мозга.

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