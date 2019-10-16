Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк поделились с журналистами информацией о самочувствии актрисы после операции. По их словам, несмотря на то, что некоторые СМИ уже дважды умудрились «похоронить» знаменитость, артистка чувствует себя заметно лучше.

"Она восстанавливается, проходит реабилитацию, в том числе в бассейне", - цитирует одного из друзей Заворотнюк KP.RU.

Еще один собеседник издания рассказал, что в свое время врачи не обнаружили у актрисы опухоль по причине ее маленького размера, и потому не нашли противопоказаний для применения гормональных препаратов, когда Заворотнюк решилась на очередную беременность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время высказалась о состоянии здоровья актрисы. О борьбе кинозвезды с заболеванием родные артистки написали в Instagram-аккаунте, специально заведенным для ее поддержки.