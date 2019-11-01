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  4. У самолета, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал левый двигатель

У самолета, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал левый двигатель

, 17:36 298

Воздушное судно в настоящий момент вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, Лысцева Марина, /Савостьянов Сергей, flightradar24.com

У лайнера, который вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, предварительно произошел отказ левого двигателя. Об этом диспетчеру сообщил командир лайнера. Sukhoi Superjet 100 в настоящий момент вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке.

На борту самолета находятся 86 человек, включая членов экипажа.

В аэропорту Тюмени дежурят экстренные службы города. Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, там много машин скорой помощи и МЧС.

5-tv.ru

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ямал».

ГУ МЧС по региону подтвердило, что на борту произошла техническая неисправность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двигатель самолета отказал над Тюменью, лайнер вырабатывает топливо.

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