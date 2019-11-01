Икона Святителя Николая Чудотворца отправилась из Петербурга в Москву

Из Петербурга в Москву отправили главную святыню Николо-Богоявленского морского собора. Икона Святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей будет выставлена с 4 ноября по 8 декабря в московском Манеже в рамках проекта «Православная Русь. Память поколений».

Икона датирована XVII веком. Никольский морской собор был действующим и после революции. Не закрывался он и во время войны и блокады, даже был кафедральным. И у чудотворной иконы священнослужители и жители Ленинграда молились о спасении от голода и бомбежек, о победе над фашистами.

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