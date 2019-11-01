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  4. Икона Святителя Николая Чудотворца отправилась из Петербурга в Москву

Икона Святителя Николая Чудотворца отправилась из Петербурга в Москву

, 23:01 Эфирная новость 68

Главная святыня Николо-Богоявленского морского собора с частицей мощей Николая Чудотворца будет выставлена в московском Манеже в рамках проекта «Православная Русь. Память поколений».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Из Петербурга в Москву отправили главную святыню Николо-Богоявленского морского собора. Икона Святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей будет выставлена с 4 ноября по 8 декабря в московском Манеже в рамках проекта «Православная Русь. Память поколений».

Икона датирована XVII веком. Никольский морской собор был действующим и после революции. Не закрывался он и во время войны и блокады, даже был кафедральным. И у чудотворной иконы священнослужители и жители Ленинграда молились о спасении от голода и бомбежек, о победе над фашистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кронштадте освятили икону покровителя ВМФ — Лик святого апостола Андрея Первозванного.

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