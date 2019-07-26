В Кронштадтском соборе сегодня освятили икону, которая специально изготовлена для военно-морского флота. Лик святого апостола Андрея Первозванного — покровителя ВМФ — позже займет место в главном храме вооруженных сил России, который откроют в следующем году в подмосковном парке «Патриот».

А на острове Котлин прошла церемония внесения мощей Адмирала Ушакова. В Кронштадте это уже традиция — третий год подряд раку с мощами переносят на катер главкома ВМФ, который обходит с ней строй кораблей — все они примут участие в Главном военно-морском параде в это воскресенье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владивосток прибыли иностранные корабли для участия в параде на День ВМФ.