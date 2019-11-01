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Эксклюзивные фото лопастей двигателя самолета SSJ100, в который попала птица

, 20:54 Эксклюзивное фото 68

По предварительной версии, двигатель функционировал, он был переведен на малый газ до момента остановки на земле лайнера.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Эксклюзивные фото лопастей двигателя самолета SSJ100, экстренно севшего в аэропорту Тюмени, оказались в распоряжении 5-tv.ru. По основной версии, во время полета в него попала птица. На двигателе невооруженным взглядом видны следы крови, три лопатки погнуты, платформы повреждены.

Эту версию подтвердили и специалисты, которые осмотрели лайнер после приземления. Двигатель функционировал, был переведен на малый газ до момента остановки на земле.

Такой режим посадки был испытан в ходе сертификационных испытаний SSJ100, он также отрабатывается в рамках подготовки пилотов. Грамотные действия экипажа в соответствии с инструкциями позволили совершить безопасную посадку, и подтвердить высокую надежность конструкции и систем самолета. Об этом 5-tv.ru рассказал источник в АО «Гражданские самолеты Сухого».

Ранее сообщалось, что у воздушного судна отказал левый двигатель из-за попадания птицы.

Следственный комитет уже начал проверку по факту экстренной посадки лайнера.

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета. До этого воздушное судно кружило над городом, вырабатывая топливо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у лайнера, который вылетел из Тюмени в Санкт-Петербург, предварительно произошел отказ левого двигателя.

Эксклюзивные фото лопастей двигателя самолета SSJ100, в который попала птица

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