«От меча и погибнет»: Маск ответил на планы проверок SpaceX

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 17 0

Politico сообщила о планах демократов провести инспекцию миллиардера и его компаний.

Зачем сенаторы хотят проверить компании Маска

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Маск пригрозил сенаторам США, планирующим расследование деятельности SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что доберется до тех, кто стоит за попытками расследовать работу его компании SpaceX, — так он прокомментировал сообщение Politico о планах демократов проверить его бизнес в случае возвращения контроля над конгрессом.

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Тем, кто затевает со мной вражду, стоит уяснить: я доберусь до того, кто на самом деле дергает за ниточки — приду именно за ним, а не за его марионетками», — написал Маск 21 октября в соцсети X.

По данным Politico, высокопоставленные законодатели-демократы уже обсуждают, какие комитеты могут заняться проверкой деятельности Маска и принадлежащих ему компаний. Отмечается, что, если в ноябре партия вернет себе большинство в конгрессе, у нее появятся для этого полномочия. Сам Маск является богатейшим человеком мира и крупнейшим спонсором Республиканской партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск признался в увлечении властью и пожалел о слишком долгом пребывании в правительственных кругах. По словам миллиардера, нахождение в Белом доме ему «вскружило голову», однако стоило ограничиться одним-двумя месяцами и держаться в тени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

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