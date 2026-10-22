«От меча и погибнет»: Маск ответил на планы проверок SpaceX

Маск пригрозил сенаторам США, планирующим расследование деятельности SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что доберется до тех, кто стоит за попытками расследовать работу его компании SpaceX, — так он прокомментировал сообщение Politico о планах демократов проверить его бизнес в случае возвращения контроля над конгрессом.

«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Тем, кто затевает со мной вражду, стоит уяснить: я доберусь до того, кто на самом деле дергает за ниточки — приду именно за ним, а не за его марионетками», — написал Маск 21 октября в соцсети X.

По данным Politico, высокопоставленные законодатели-демократы уже обсуждают, какие комитеты могут заняться проверкой деятельности Маска и принадлежащих ему компаний. Отмечается, что, если в ноябре партия вернет себе большинство в конгрессе, у нее появятся для этого полномочия. Сам Маск является богатейшим человеком мира и крупнейшим спонсором Республиканской партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск признался в увлечении властью и пожалел о слишком долгом пребывании в правительственных кругах. По словам миллиардера, нахождение в Белом доме ему «вскружило голову», однако стоило ограничиться одним-двумя месяцами и держаться в тени.

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