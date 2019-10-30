Четырехмесячного малыша, которому мать выколола глаза, отправляют в Москву

Малыша, которому мать выколола глаза, отправляют в московскую клинику Гельмгольца. Один глаз мальчик утратил полностью, но за второй врачи собираются бороться. Правда, гарантий на успех пока никто не дает.

Многодетная мать Оксана из Хакассии ослепила собственного четырехмесячного сына. Таким жутким образом она якобы пыталась отомстить своему мужу, которого заподозрила в измене, пишет сайт KP.RU.

Шокирующая история берет свое начало в хакасском селе Таштып поздним вечером 26 октября. В этот день глава семейства Иван находился в Абакане. Пока он был в поездке жена вдруг узнала, что супруг ей якобы изменяет. Тогда она взяла нож и ткнула им в глаза самого младшего из их четверых детей.

Иван вернулся домой поздно вечером, когда все уже случилось. Он застал жену в комнате наедине с ребенком. Она что-то шептала раненному сыну, пока не увидела мужа. Заметив супруга, женщина резко вскочила и выбежала полураздетой из дома. Она начала бегать по соседям, стучаться в двери и бить стекла с криками «демоны, демоны!».

Муж вызвал бригаду скорой помощи, а медики позвонили в полицию. Ослепленного малыша повезли сразу в Абакан, поскольку там находится лучшая в Хакассии больница. Отец поехал вместе с сыном. Мать задержали в неадекватном состоянии. Других детей Муравьевых на время к себе забрали родственники.

В настоящее время жизни 4-месячного мальчика ничего не угрожает, рассказали в пресс-службе главы Хакасии.

Жители Таштыпа отзываются о семье положительно. Родители никогда не получали замечаний ни от социальных служб, ни от школы. Зимой отец работал кочегаром, летом подрабатывал в других местах. Семья жила в своем доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой семейной трагедии — 12-летний ребенок облил кипятком свою мать, а потом вырезал несколько частей тела ножом. У мальчика были отклонения в развитии. Соседи не верят в то, что он мог совершить жуткое преступление.