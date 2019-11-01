  1. Пятый канал
  4. Отчим зверски изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Ленобласти

Отчим зверски изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Ленобласти

, 13:52 518

На момент совершения преступления девочке было 13 лет. Она сама обратилась в полицию спустя три года.

Фото: www.globallookpress.com

Уроженец Таджикистана изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу в поселке городского типа Приладожский Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, на момент совершения преступления девочке было 13 лет.

Жертва насильника сама обратилась в полицию через три года после преступления. Уже 16-летняя девушка сообщила полицейским, что неработающий отчим принудил ее к сексу с помощью насилия и угроз убийством.

Следственное управление СКР по городу Кировску Ленобласти возбудило уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 131 УК РФ — «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Подозреваемого объявили в розыск. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о серийном педофиле, который изнасиловал девятилетнюю девочку на севере Санкт-Петербурга.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

15:02
«Очень много людей слегло»: сотрудник Мариинки рассказал об отравлении на гастролях
14:52
МИД: Россия готова обсуждать с США контроль над новыми вооружениями
14:43
Дакота попросила «Zастрелить» ее в новом треке, если она вернется к прошлому
14:36
Роспотребнадзор начал проверку после отравления артистов Мариинки в Москве
14:26
Четырехлетняя девочка чудом выжила при падении с 17 этажа
14:14
Опубликован трейлер клипа Линдеманна из Rammstein, снятого на «Ленфильме»

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть на Хэллоуин
Отец убитого в детсаду в Нарьян-Маре ребенка никогда не видел подозреваемого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев