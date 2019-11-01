Отчим зверски изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Ленобласти

Уроженец Таджикистана изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу в поселке городского типа Приладожский Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, на момент совершения преступления девочке было 13 лет.

Жертва насильника сама обратилась в полицию через три года после преступления. Уже 16-летняя девушка сообщила полицейским, что неработающий отчим принудил ее к сексу с помощью насилия и угроз убийством.

Следственное управление СКР по городу Кировску Ленобласти возбудило уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 131 УК РФ — «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Подозреваемого объявили в розыск. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о серийном педофиле, который изнасиловал девятилетнюю девочку на севере Санкт-Петербурга.