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  4. «Кошмар на ночь!»: Дочь Гузеевой в страшном гриме перепутали с матерью

«Кошмар на ночь!»: Дочь Гузеевой в страшном гриме перепутали с матерью

, 7:58 Фото 114

На своей странице в Instagram ведущая и телесваха показала, как нарядилась ее дочь на вечеринку в честь Хэллоуина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @_larisa_guzeeva_

Известная российская телеведущая и сваха всея Руси Лариса Гузеева показала в Instagram фотографии дочери Лели, на которых она позирует в жутком образе. Специально для Хэллоуина 19-летняя девушка нанесла на лицо страшный грим, надела на голову венок из красных роз, примерила черное платье с цветочным принтом и дополнила образ массивными серьгами и колье. Наследнице знаменитости удалось произвести впечатление на публику и даже напугать подписчиков Гузеевой.

Фолловеры отметили, что у Лели отлично получилось вписаться в антураж праздника и подготовить костюм, который смог бы с легкостью напугать всех гостей вечера. Узнать в девушку в таком шокирующем наряде было трудно. При виде кадров некоторые оказались в замешательстве и перепутали дочь ведущей с ее звездной матерью. А другие, в свою очередь признались, что теперь не смогут спокойно уснуть.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Фанаты по достоинству оценили фантазию Лели и принялись делиться ассоциациями, которые у них возникли с ее костюмом.

«Фрида Кало? Похоже»;

«Я думала, это вы!»

«Кошмар. Я бы испугалась»;

«Кошмар на ночь!»

«Шикарный образ!»

«Красивая ведьмочка!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ларису Гузееву не узнали на архивном фото.

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