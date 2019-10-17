«Какой красивый мальчик»: Ларису Гузееву не узнали на архивном фото

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена юной девушкой. В комментариях не все разобрались, что это за «юноша».

«Наверное, у каждого человека есть фотография, где его не узнать», — подписала Гузеева снимок.

На черно-белом фото 60-летняя ведущая запечатлена в возрасте 17 лет. Она сообщила об этом в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Некоторые пользователи сначала решили, что на снимке изображен юноша.

«И правда, не очень узнаваема. Как будто юноша, но очень красив»;

«Какой красивый мальчик, подумала я сперва»;

«На Павлика Корчагина (главный герой романа Николая Островского „Как закалялась сталь“ — Прим. ред) похожа», — написали пользователи.

Другие категорически не согласились, сообщив, что сразу узнали любимую ведущую.

«Как же не узнать ваш фирменный прищур?!»

«Очень даже узнать. Все так же красотка»

«Я узнала бы вас из тысячи», — подчеркнули поклонники.

Как сообщал 5-tv.ru, Лариса Гузеева не беспокоится о критике. Ранее она дала поклонникам карт-бланш на гадости в свой адрес.