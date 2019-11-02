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Экстрасенс Николь Кузнецова, лежа в ванне, рассказала, как забыть возлюбленного

, 16:14 Фото 59

Блогер раскрыла особенности действия остуды — магического приема, направленного на уничтожение чувств ко второй половинке.

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Фото, видео: Instagram @nikol.official

Медиум и блогер Николь Кузнецова рассказала подписчикам в Instagram о магическом ритуале под названием «остуда». Участница «Битвы экстрасенсов» разрушила стереотипы вокруг этого метода и пояснила, в каких ситуациях он применяется и по какому принципу работает.

По ее словам, остуда — «легкий и относительно безвредный способ» избавиться от своих чувств к возлюбленному. Прибегать к нему стоит в тех случаях, когда отношения окончательно разрушены и рассчитывать на возвращение избранника уже не имеет смысла.

Вместе с этим магические практики могут помочь вернуть вторую половинку из «плена соперницы», отметила Кузнецова. Если молодой человек изменил своей подруге, на него можно воздействовать, используя «ледяную остуду», рассказала экстрасенс.

Она пояснила, что ритуал получил такое название, поскольку направлен на «остывание» чувств к близкому человеку.

«Обрываются нити, по которым между людьми течет энергия, и чувства остывают. Именно поэтому такие методы носят общее название «остуда», — поделилась Николь.

Свое объяснение медиум сопроводила довольно откровенной фотографией, на которой позирует в ванной в нижнем белье. Сексуальное тело медийной персоны слегка прикрывает пена.
Instagram @nikol.official

Пост знаменитости вызвал бурные обсуждения фанатов. Среди ее подписчиков нашлось множество желающих проверить действие остуды на себе.

«А это не приворот будет?»

«Николь, а если у меня очень болезненные отношения, я запуталась, нужен ли мне этот человек или нет. Как вообще проверить мой это человек или лучше расстаться раз и навсегда?»

«Каким образом поставить защиту от врагов», — атаковали фолловеры вопросами Кузнецову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Николь Кузнецова в сексуальном наряде порассуждала о сглазе.

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