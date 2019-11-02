Подробности пожара складских помещений в промзоне Кемерово

В городе Кемерово в промзоне загорелись два складских помещения. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, в огне полыхают 800 квадратных метров. На момент прибытия первых подразделений спасателей горело два здания и утилизационный материал. С огнем борются 83 человека и 26 единиц техники. В одном из помещений сотрудниками МЧС обнаружено тело погибшего человека. Личность жертвы устанавливается.

Предполагалось, что пожар произошел на территории, принадлежащей ООО «Химпром», однако позже выяснилось — горит собственность ООО «Сибирский центр утилизации». Предприятие занимается вывозом и переработкой отходов.

По словам местных жителей, крупному возгоранию предшествовали несколько ощутимых ударных волн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в городе Кемерово полыхают склады Химпрома.