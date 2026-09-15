Прогулка по рифу: ученые нашли акулу, которая умеет ходить

Surfer: найдена акула, которая умеет ходить на плавниках

Ученые обнаружили акулу, которая способна «ходить» по морскому дну, используя собственные плавники. Такое поведение меняет привычное представление о движении этих морских хищников. Об этом сообщило Surfer.

Необычное животное получило название Hemiscyllium dudgeonae, или ходячая акула Даджена.

Новая акула была найдена у юго-восточного побережья Папуа — Новой Гвинеи в районе залива Милн Тихого океана. Исследователи заметили ее во время ночных погружений и обратили внимание на необычный внешний вид.

Главная особенность ходячей акулы Даджена заключается в способе движения. В отличие от большинства акул, которые перемещаются за счет мощных движений хвоста, этот вид использует грудные и брюшные плавники, опираясь ими на поверхность рифа.

Это позволяет животному перемещаться по мелководью, где глубина может составлять всего несколько сантиметров. Акула способна передвигаться среди коралловых участков и приливных бассейнов, где другие крупные морские хищники испытывали бы трудности.

Несмотря на необычную способность, акула не представляет опасности для человека. Она относится к небольшим рифовым видам: ее длина обычно не превышает одного метра.

Хотя для науки вид оказался новым, жители региона давно были знакомы с этим животным.

Местные жители называют таких акул kadedekedewa, что примерно переводится как «собачья акула» или «ленивая акула». Название связано с ее спокойным поведением и медленным перемещением по рифам.

Исследователи отмечают, что необычная способность передвигаться по мелководью одновременно является преимуществом и уязвимостью.

Акула Даджена живет на ограниченной территории — в определенных рифовых зонах. Из-за этого изменения окружающей среды могут серьезно повлиять на ее численность.

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