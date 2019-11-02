Тела двух мужчин обнаружили в подъезде дома в Петербурге

Двух мужчин обнаружили мертвыми в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, предположительно причиной их смерти стала передозировка наркотиками.

Страшную находку обнаружили на Будапештской улице.

Сообщается, что рядом с погибшими лежал еще один мужчина. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяная девочка-подросток с топором разгромила дом в Ленобласти. 15-летняя девочка проживает в квартире с отчимом. Мама подростка давно ушла из дома, ее местонахождение остается загадкой. По словам соседей, сам опекун жалеет девочку, поэтому не может повлиять на ее поведение должным образом.