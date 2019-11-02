Пьяная девочка-подросток с топором разгромила дом в Ленобласти

В Гатчине Ленинградской области девочка разгромила топором многоквартирный дом. Соседи вынуждены были обратиться в полицию. Жительница одной из квартир Светлана Новикова поделилась с 5-tv.ru подробностями инцидента.

«Сегодня произошла такая ситуация: малолетние девочки топором разбили весь коридор. Которые здесь не прописаны. Устраивают беспределы. Приводят молодых людей, хамят, в нетрезвом состоянии. Устраивают дебоши», — рассказала очевидец.

15-летняя девочка проживает в квартире с отчимом. Мама подростка давно ушла из дома, ее местонахождение остается загадкой. По словам соседей, сам опекун жалеет девочку, поэтому не может повлиять на ее поведение должным образом.

Жители дома, постоянно наблюдающие скандалы и погромы, учиняемые несовершеннолетней, многократно обращались в правоохранительные органы. Однако никаких действий не последовало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 14-летний подросток устроил стрельбу в столичной школе.