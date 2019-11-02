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  4. Вера Брежнева нарядилась в латексный костюм и секси-маску Женщины-Кошки

Вера Брежнева нарядилась в латексный костюм и секси-маску Женщины-Кошки

, 13:35 Видео 133

Звезда хорошо подготовилась к празднованию Хэллоуина на вечеринке в столице.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева отметила Хэллоуин на вечеринке в одном из бьюти-баров международной сети в столице. Для самого страшного праздника в году певица выбрала сексуальный и дерзкий образ Женщины-Кошки. Супергероиня — популярный персонаж из комиксов про Бэтмена во вселенной DC. Исполнительница нарядилась в облегающий латексный черный костюм, подчеркивающий достоинства стройной фигуры. Соблазнительное одеяние поп-дива дополнила маскарадной маской с кошачьими ушками.

Instagram @sayasib

На праздничном мероприятии Вера Брежнева продемонстрировала чудеса пластики. Артистка то и дело соблазнительно танцевала в фотозоне. Позируя для снимков с фанатами, 37-летняя певица озорно и маняще показывала язычок. Энергетика чувственности и страсти наполняла каждый кадр, которыми кумир миллионов поделилась в Instagram.

«Невероятной красоты женщина!»

«Сделала наш вечер!»

«Sexy кошечка», — оставляли подписчики комментарии под фото и видео с вечеринки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева пришла на модный показ в потрясающем кожаном наряде.

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