Иномарка протаранила пешехода на парковке московской мэрии

Водитель иномарки не справился с управлением и сбил пешехода на парковке московской мэрии в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину с тяжелыми травмами доставили в лечебное учреждение. Пострадавшего зовут Александр И.

ДТП произошло 1 ноября в 8.30 по местному времени.

Кто именно находился за рулем автомобиля, протаранившего пешехода, пока неизвестно.

Сотрудники ГИБДД выясняют детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Cadillac Escalade и Porsche Cayenne угнали у двух безработных в Петербурге. Автомобили общей стоимостью 8,5 миллиона рублей похитили из разных районов города при схожих обстоятельствах.