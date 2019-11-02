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  4. Иномарка протаранила пешехода на парковке московской мэрии

Иномарка протаранила пешехода на парковке московской мэрии

, 11:44 50

ДТП произошло 1 ноября на Новом Арбате.

Фото: www.globallookpress.com

Водитель иномарки не справился с управлением и сбил пешехода на парковке московской мэрии в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, мужчину с тяжелыми травмами доставили в лечебное учреждение. Пострадавшего зовут Александр И.

ДТП произошло 1 ноября в 8.30 по местному времени.

Кто именно находился за рулем автомобиля, протаранившего пешехода, пока неизвестно.

Сотрудники ГИБДД выясняют детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Cadillac Escalade и Porsche Cayenne угнали у двух безработных в Петербурге. Автомобили общей стоимостью 8,5 миллиона рублей похитили из разных районов города при схожих обстоятельствах.

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