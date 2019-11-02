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«Он начал бычить!» Школьник, подозреваемый в ранении товарища ножом, о конфликте

, 13:16 Эксклюзивное интервью 99

Пострадавший восьмиклассник госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением брюшной полости.

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Фото, видео: ТАСС/Katie Collins, 5-tv.ru

В городе Кудрово Ленинградской области 14-летний подросток подозревается в ранении сверстника. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с ранением брюшной полости. Восьмиклассник рассказал 5-tv.ru о подробностях происшествия.

«Он начал на меня бычить. Потом берет, еще мне леща дает. Потом мы начинаем уходить, драка уже была, он нас догоняет и начинает меня бить. Он бил-бил… Я потом нож достал, чтобы его запугать», — сказал подросток.

После этого школьник, по версии следствия, нанес подростку ранение в область живота. По словам нападавшего, конфликт произошел из-за его отказа поздороваться с компанией неприятеля. Наличие в кармане ножа подросток объяснил тем, что боится ходить по вечерним улицам Кудрово. Мать восьмиклассника рассказала — полгода назад пострадавший сильно избил ее сына.

Следователи проводят проверку по факту причинения колото-резаного ранения школьнику. Устанавливаются обстоятельства и мотивы происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наркоман зарезал ножом двух человек и ранил еще четверых в столичном хостеле.

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