Видео: наркоман зарезал двух человек и ранил еще четверых в столичном хостеле

В Новой Москве задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в особо тяжком преступлении — убийстве ножом двух человек и ранении четырех пострадавших. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

«Утром 22 октября в один из домов в деревне Дудкино ТиНАО г. Москвы злоумышленник нанес ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых от полученных травм скончались», — сказали в ведомстве.

Соседи утверждают — в доме, где произошла трагедия, расположен хостел. В жилом помещении проживают порядка десяти человек. Подозреваемый в убийстве тоже когда-то снимал в нем жилье. Он пришел попросить у постояльцев в долг деньги, а после отказа набросился с ножом. Жертвами чудовищного преступления стали 47-летний мужчина и 20-летняя девушка. Четыре человека, попытавшиеся их спасти, получили ранения.

5-tv.ru

По предварительным данным, предполагаемый преступник явился на место происшествия в состоянии наркотического опьянения. Мужчину разыскали по горячим следам. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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