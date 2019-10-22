  1. Пятый канал
  4. Видео: наркоман зарезал двух человек и ранил еще четверых в столичном хостеле

Видео: наркоман зарезал двух человек и ранил еще четверых в столичном хостеле

, 9:17 Видео 121

В результате нападения с ножом скончались 47-летний мужчина и 20-летняя девушка, снимавшие жилье в Новой Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В Новой Москве задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в особо тяжком преступлении — убийстве ножом двух человек и ранении четырех пострадавших. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

«Утром 22 октября в один из домов в деревне Дудкино ТиНАО г. Москвы злоумышленник нанес ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых от полученных травм скончались», — сказали в ведомстве.

Соседи утверждают — в доме, где произошла трагедия, расположен хостел. В жилом помещении проживают порядка десяти человек. Подозреваемый в убийстве тоже когда-то снимал в нем жилье. Он пришел попросить у постояльцев в долг деньги, а после отказа набросился с ножом. Жертвами чудовищного преступления стали 47-летний мужчина и 20-летняя девушка. Четыре человека, попытавшиеся их спасти, получили ранения.

5-tv.ru

По предварительным данным, предполагаемый преступник явился на место происшествия в состоянии наркотического опьянения. Мужчину разыскали по горячим следам. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двух зарезанных женщин нашли в одной из квартир в Петербурге.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

10:09
Российский ледокол подал сигнал SOS у берегов Норвегии
10:08
«Заводят!»: Анна Плетнева призналась, что ей нравится делиться откровенными фото
9:59
В Германии признали превосходство танка «Армата» над немецким «Леопардом-2»
9:50
Похудевшая 49-летняя Мэрайя Кэри показала фигуру в полупрозрачном платье
9:42
В Москве таксист нашел оставленную на скамейке шестимесячную девочку
9:41
Единую электронную очередь в детские сады хотят ввести в РФ

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Гороскоп на 22 октября: найдите время для семьи, Львы!
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев