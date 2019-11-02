Фанаты «Зенита» перед матчем с ЦСКА устроили красочное файер-шоу

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» устроили своим кумирам незабываемый прием — с горящими файерами в руках они выстроились вдоль дороги на подъезде к стадиону «Газпром Арена», где начался матч с московским ЦСКА.

На кадрах, размещенных в Twitter сине-бело-голубых, видно, как болельщики по обе стороны трассы приветствуют свою команду и скандируют футбольные кричалки.

«Становится хорошей традицией!» — подписали в пресс-службе ФК ролик.

Дело в том, что 21 февраля 2019 года «Зенит» принимал дома турецкий «Фенербахче» — тогда фанаты устроили такое же файер-шоу на подъезде к стадиону. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Более того, уже на стадионе болельщики петербургского клуба развернули огромный баннер с надписью «Балансирующие на грани».

Twitter @valtimir

2 ноября в Северной столице проходит игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. До результатов текущего матча сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, а «армейцы» с 26-ю очками занимают пятое место.

Ранее 5-tv.ru подробно разбирал вероятные последствия матча «Зенит» — ЦСКА для обеих команд.