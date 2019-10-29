Питерцы в случае победы и даже ничьей станут победителями первого круга чемпионата. Для «армейцев» же возможное поражение может иметь необратимые последствия.

Контрастный октябрь

В конце сентября «красно-синие» опережали «сине-бело-голубых» в турнирной таблице, но затем наступил поистине черный для ЦСКА октябрь, в котором москвичи ни разу не смогли победить — потерпели два поражения в Лиге Европы и столько же раз проиграли в РПЛ при одной ничьей. На фоне этой черной-пречерной полосы команде Виктора Гончаренко предстоит визит в гости к «Зениту», который за предыдущий месяц вышел в единоличные лидеры российского первенства, «вынеся» «Урал», «Ростов» и «Крылья Советов» с общим счетом 11:2. Отрыв от скатившегося на пятую позицию «армейцев» составляет уже шесть очков.

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Фаворит предстоящего противостояния двух самых успешных клубов страны XXI века очевиден, сейчас «Зенит» и ЦСКА выглядят соперниками если не из разных лиг, что уж точно несопоставимыми по классу, подбору исполнителей и амбициям. Столичный коллектив, похоже, сам себя загнал в угол стремлением казаться бравой командой «младших лейтенантов». Убери из ворот Игоря Акинфеева, и москвичам смело можно будет заявляться в молодежное первенство. Понятно, что все эти юнцы — весьма качественные исполнители, однако в отсутствие пары-тройки опытных футболистов (именно полевых, вратарь не в счет), построить самодостаточный коллектив, способный штамповать победы пачками, перспектива более чем сомнительная. И в этой обстановке крайним, само собой, становится главный тренер. Как бы сейчас Гончаренко пригодились Понтус Вернблум или Роман Еременко, но шведа в своем время удержать не смогли, а русского финна возвращать после дисквалификации не захотели. Вот и приходится белорусскому специалисту, к слову, одному из самых молодых тренеров РПЛ, варить кашу из топора, сыт которой не будешь.

У «Зенита», напротив, все в полном ажуре. Даже досадное поражение от «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов вряд ли подорвет победный настрой питерцев. Во внутреннем первенстве «зенитчики» сейчас вне конкуренции, а глубины состава им вполне хватает на то, чтобы безболезненно заменять травмированных и потерявших форму. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак излучает оптимизм и уверенность в своих силах, и его настрой передается игрокам на поле: Дзюба с Азмуном штампуют голы, Оздоев с Барриосом «выгрызают» центр поля, Иванович с Ракицким «цементируют» оборону. Единственная линия, за которую есть определенные опасения у невских болельщиков и в которой у «Зенита» нет превосходства перед ЦСКА, это вратарская — Лунева одолел непонятный сплин, а Кержаков никогда и не был голкипером высочайшего класса. Но общий уровень сопротивления в чемпионате России таков, что и не самого звездного вратаря питерцам вполне хватает для нахождения на первом месте. И «армейцам» тоже вряд ли удастся оголить проблемные зоны лидера. Мало того, что у них текущих проблем хватает, так и статистика истошно кричит не в пользу москвичей, которые не могут победить на берегах Невы более восьми лет.

Семак сменил Гончаренко. Он же его и уволит?

В свое время Семак сменил Гончаренко на посту главного тренера «Уфы». Нет, Сергей Богданович ни в коем разе не подсиживал Виктора Михайловича, просто тот ушел на повышение в ЦСКА. А затем уже сам Семак отправился покорять более высокие рубежи, приняв предложение «Зенита». Но теперь запросто может случиться так, что российский специалист лишит работы белорусского коллегу. В «армейском» руководстве не принято делать скоропалительные выводы и рубить с плеча, как это практикуется в другом популярном столичном клубе. Однако недовольство в «красно-синих» массах работой Гончаренко не просто растет — оно достигло критической отметки, и возможное поражение в Санкт-Петербурге способно переполнить чашу терпения фанатов ЦСКА. Главный тренер этого не может не понимать, а, учитывая, насколько самолюбив Виктор Михалыч, можно предположить, что он сам не выдержит давления и попросит вольную. Это, конечно, всего лишь догадки, но подобного развития событий исключать нельзя. Тем более, если по носу щелкнет Семак, который как игрок состоялся как раз в «красно-синей» форме.

В общем, встреча на «Газпром Арене» становится определяющей в большей степени именно для гостей, а не хозяев. «Зенит» даже при худшем для себя сценарии по итогам тура все равно останется в числе лидеров первенства, а если выиграет, то будет опережать москвичей уже на девять баллов. Понятно, что впереди еще весь второй круг чемпионата, но ликвидировать такой дефицит вряд ли будет «армейцам» под силу. Для ЦСКА ближайший бой — он важный самый. Нас ждет славная охота.

Когда и где смотреть?

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится на «Газпром Арене» в субботу, 2 ноября. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире центральную встречу 15 тура Российской Премьер-лиги покажут каналы Матч ТВ и Матч Премьер.

Владимир Жарков

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