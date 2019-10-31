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  4. После родов грудь Анастасии Решетовой увеличилась до шестого размера

После родов грудь Анастасии Решетовой увеличилась до шестого размера

, 7:37 Видео 335

Спустя две недели после рождения сына новоявленная мамочка показала фигуру. Подписчики отметили сильно изменившуюся фигуру модели.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Невеста Тимати 23-летняя Анастасия Решетова регулярно делится с подписчиками ощущениями от материнства. Две недели назад избранница музыканта подарила жизнь малышу Ратмиру. Спустя непродолжительное время модель решилась продемонстрировать миру свою фигуру. Новоявленная мамочка опубликовала в Instagram видео, на котором показала еще не ушедший живот.

«Две недели после родов. Мини-животик еще есть!» — подписала кадры знаменитость.

В ролике Анастасия Решетова позирует у зеркала в легкой бежевой сорочке. На видео отчетливо видно — у модели сейчас есть не только весьма заметный пока еще животик. Пышная грудь манекенщицы едва не выпала из одежды во время съемки. Звездная мамочка призналась — бюст действительно стал больше.

«Сейчас шестой размер где-то», — поделилась невеста Тимати в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасию Решетову настигла хандра после рождения сына.

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