«Мужчины занервничали»: Юлия Меньшова опубликовала интригующие фото из отпуска

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова выложила на своей странице в Instagram две фотографии из отпуска. На снимках на 50-летней знаменитости не видно купальника.

Меньшова сидит вполоборота на шезлонге у бассейна. В центре кадра находится ее лицо, освещенное ярким солнцем. При этом в кадр попали обнаженные плечи телеведущей без каких-либо признаков купальника или сарафана.

«Наслаждаюсь последними (самыми сладкими) кусочками лета», — подписала снимки Меньшова.

Юлия рассказала, что каждый день занимается на отдыхе йогой, чтобы «встретить старость во всеоружии». Когда ей становится тяжело, она пользуется улыбкой как «палочкой-выручалочкой».

«И мышцы отпускало, и дыхание налаживалось. Все как бы само собой. И это просто каждый раз меня поражало», — описывает она эффект улыбки.

Instagram @juliavmenshova

В комментариях Меньшову спрашивали о ракурсе для фотографий, йоге, а также делали комплименты.

«Почему ниже ничего нет?» — спросил подписчик.

«Провокационные фото вы, Юля, выложили — мужчины занервничали», — заметила другая пользовательница.

«Юлия, скажите, пожалуйста, как вы совмещаете йогу и православие? Без всякого сарказма спрашиваю», — поинтересовалась еще одна поклонница, которой Меньшова объяснила, что воспринимает йогу как спорт.

«Vous êtes formidable, Madame (Вы прекрасны, мадам — Прим. ред)» — написал некто на французском языке, на что актриса ответила: «Merci» (Спасибо — Прим. ред).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости. Для прекрасного внешнего вида ей приходится терпеть сильную боль.