  1. Пятый канал
  4. «Дико больно, но эффективно»: Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости

«Дико больно, но эффективно»: Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости

, 19:57 Фото 909

Актриса рассказала подписчикам в Instagram, как ей удается свежо выглядеть в свои 50 лет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @juliavmenshova

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала подписчикам в Instagram, как в свои 50 лет ей удается выглядеть так молодо и свежо.

«Самый актуальный вопрос, который я ежедневно получаю в директ: «как вам удается так выглядеть, как вы ухаживаете за лицом? Что ж, последние два года стали для меня периодом новых открытий в этом вопросе», — написала артистка.

Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак

Instagram @juliavmenshova

Меньшова поделилась, что оставаться молодой ей помогает скульптурный массаж лица, а также специально подобранная косметика.

По словам актрисы и телеведущей, массаж — это дико больно, особенно первые четыре раза. Но зато потом «полный расслабон и невероятный эффект». Меньшова отметила, что мышцам лица, оказывается, тоже нужен своеобразный фитнес.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как свежо выглядит Юлия Меньшова, и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

Однако нашлись те, кто обвинил знаменитость в рекламе. А секретом молодости артистки хейтеры назвали фотошоп. На что актриса предложила недовольным пользователям посмотреть ее сторис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Меньшова отметила 50-летие.

Читайте также

+10° Днём +12°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Последние новости

20:56
В правительстве Крыма поддержали предложение о переименовании региона
20:41
Черная помада под черное платье: Муж запретил Ким Кардашьян красить дочь
20:27
Бывшего замминистра правительства Пермского края обвиняют в отстреле породистых собак
20:12
Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии
19:57
«Дико больно, но эффективно»: Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости
19:44
«Возможность изменить в жизнь в стране» —Кокляев о предстоящем бое с Емельяненко

Сейчас читают

Глюкоза «оторвалась» на свадьбе Богомолова и Собчак
«Совсем другая!» Дочь Владимира Машкова резко сменила имидж
«Угроза жизни»: Саша Савельева рассказала о трудных родах

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев