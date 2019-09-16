«Дико больно, но эффективно»: Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала подписчикам в Instagram, как в свои 50 лет ей удается выглядеть так молодо и свежо.

«Самый актуальный вопрос, который я ежедневно получаю в директ: «как вам удается так выглядеть, как вы ухаживаете за лицом? Что ж, последние два года стали для меня периодом новых открытий в этом вопросе», — написала артистка.

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Instagram @juliavmenshova

Меньшова поделилась, что оставаться молодой ей помогает скульптурный массаж лица, а также специально подобранная косметика.

По словам актрисы и телеведущей, массаж — это дико больно, особенно первые четыре раза. Но зато потом «полный расслабон и невероятный эффект». Меньшова отметила, что мышцам лица, оказывается, тоже нужен своеобразный фитнес.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как свежо выглядит Юлия Меньшова, и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

Однако нашлись те, кто обвинил знаменитость в рекламе. А секретом молодости артистки хейтеры назвали фотошоп. На что актриса предложила недовольным пользователям посмотреть ее сторис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Меньшова отметила 50-летие.