Фото внучки Бари Алибасова растрогало интернет-пользователей

Сын Бари Алибасова показал пользователям внучку именитого продюсера. Фото дочери Алибасов-младший опубликовал на своей странице в Instagram.

Зимой маленькой Амелии исполнится год. На снимке девочка сидит на расстеленном на траве пледе в желтой футболке, цветастом сарафанчике и повязке на голове. При этом Бари утверждает: он понятия не имеет, как воспитывать свою наследницу.

«Как воспитывать детей? Не знаю. Посмотрим, что будет с Амелией Бариевной Алибасовой-Гришиной годам к семи», — пишет шоумен в социальной сети.

Instagram @barialibasovjr

В комментариях пользователи отметили, что не очень одобряют политику Бари-младшего как отца. При этом малышка невероятно похожа на родителя — на это комментаторы также обратили внимание.

«Твои глаза!»

«На папу похожа», — резюмируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что любовница сына Бари Алибасова ждет ребенка.