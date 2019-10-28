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  4. Дагестанский боец показал Кокляеву, как вырубить Емельяненко за 20 секунд

Дагестанский боец показал Кокляеву, как вырубить Емельяненко за 20 секунд

, 20:48 Видео 27

Тяжеловес в преддверии схватки с бойцом смешанных единоборств берет уроки бокса у Магомеда Маликова.

Фото: ren.tv, 5-tv.ru

Дагестанский боец Магомед Маликов показал Михаилу Кокляеву, как вырубить Александра Емельяненко за 20 секунд. В преддверии схватки с бойцом смешанных единоборств тяжеловес прибыл в республику, чтобы взять несколько уроков бокса у спортсмена, который в 2011 году отправил его соперника в глухой нокаут.

Михаил Кокляев до последнего хранил в секрете имя того, с кем будет тренироваться. Магомед Маликов является одним из немногих бойцов, который одержал победу над Александром Емельяненко именно «на кулаках».

5-tv.ru

Поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и тяжеловесом Михаилом Кокляевым пройдет по правилам бокса 29 ноября на «ВТБ-Арене».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Кокляев рассказал о подготовке к бою с Александром Емельяненко. По словам тяжелоатлета, он знает способ удивить своего соперника.

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