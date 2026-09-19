Минимальное число уроков в 10-11-х классах вырастет с 1 сентября 2027 года

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Минпросвещения России утвердило обновленный ФГОС среднего общего образования.

Как изменится минимальное число уроков в школах в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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ТАСС: с 2027 года минимальное число уроков в 10-11-х классах вырастет до 2 312

Минимальное количество уроков в 10–11-х классах увеличится до 2312 часов с 1 сентября 2027 года. Это следует из приказа Министерства просвещения России, который изучили журналисты ТАСС. Документ утверждает федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования. Прежний норматив составлял не менее 2170 часов.

«Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося — не менее 2312 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю в каждом классе)», — сказано в документе.

Обновленный ФГОС также меняет подход к углубленному изучению школьных дисциплин: старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. Сейчас для них обязательно не менее двух предметов на углубленном. Стандарт предполагает шесть профильных направлений обучения: естественно-научное, агротехнологическое, гуманитарное, технологическое, социально-экономическое и универсальное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2026–2027 учебном году даты школьных каникул будут зависеть от системы обучения. Минпросвещения направило регионам рекомендации, но окончательный график будет утверждать каждая школа самостоятельно.

При четвертной системе осенние каникулы рекомендованы с 26 октября по 3 ноября, зимние — с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля. Летний отдых начнется 27 мая. Первоклассникам добавят неделю отдыха с 15 по 21 февраля.

При триместровой системе каникулы проходят чаще: первые осенние — с 5 по 11 октября, вторые — с 16 по 22 ноября. Зимние начнутся 30 декабря, дополнительные — в феврале, весенние — в апреле. Точные даты родителям стоит уточнять и сравнивать с рекомендациями на сайте своей школы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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