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Россиянин Лисов, вывезший троих детей из Швеции, поведал о дальнейших планах

, 17:24 Эксклюзивное интервью 186

Многодетный отец благополучно приземлился в московском аэропорту вместе с детьми.

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Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев, 5-tv.ru

Гражданин РФ Денис Лисов благополучно приземлился в московском аэропорту вместе с тремя детьми, вывезенными из Швеции. Многодетный отец поведал о планах на жизнь.

«Через день-два, мы здесь закончим свои дела и полетим домой в Хабаровск. В основном все социально бытовое оформлять надо: девочек, документы в школу, детские садики. Все заново, все с нуля», — поделился родитель.

По словам Дениса Лисова, в Швеции он теперь персона нон грата.

«Для Швеции я уголовно наказуемый, преследуемый. Они считают, что я выкрал у них своих детей. Это даже звучит нелогично. Думаю, все здравомыслящие люди понимают, что я взял своих детей. Не было объективных причин разлучить, забрать детей у отца», — сказал Лисов.

История Дениса Лисова и трех его несовершеннолетних дочерей — четырех, шести и 12 лет — началась в 2017 году. Мама малышек была госпитализирована с тяжелым заболеванием. По мнению шведских властей, в одиночестве отец не справился с содержанием детей. Малышек отдали в приемную мусульманскую семью.

У Дениса Лисова не было российских документов, поэтому его вылет из зарубежной страны откладывался. Когда ему, наконец, удалось пересечь шведскую границу — мужчину задержали в Варшаве, потому что в Швеции его детей объявили в розыск. Благодаря работе адвокатов и поляков, оказавших содействие, Денис Лисов вернулся на родину вместе с дочками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиянин Лисов прилетел вместе с семьей из Варшавы в Москву.

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