«Огненное» видео: Планетарий полыхает в столице Турции

Серьезный пожар произошел в планетарии в столице Турции. На кадрах, которые публикуют очевидцы в социальной сети, видно как языки пламени вырываются из здания.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Огнеборцы пытаются сбить пламя.

В настоящий момент причина пожара неизвестна. Также пока не сообщается, пострадал ли кто-то в результате возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на заводе в Татарстане на площади 4 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, возгорание спровоцировало разрушение фланцевого соединения.