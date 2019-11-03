  1. Пятый канал
  4. «Огненное» видео: Планетарий полыхает в столице Турции

«Огненное» видео: Планетарий полыхает в столице Турции

, 16:52 Видео 56

Есть ли в результате погибшие, пока неизвестно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @Musa Sert, @Haber7

Серьезный пожар произошел в планетарии в столице Турции. На кадрах, которые публикуют очевидцы в социальной сети, видно как языки пламени вырываются из здания.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Огнеборцы пытаются сбить пламя.

В настоящий момент причина пожара неизвестна. Также пока не сообщается, пострадал ли кто-то в результате возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел на заводе в Татарстане на площади 4 тысячи квадратных метров. По предварительной информации, возгорание спровоцировало разрушение фланцевого соединения.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 3 ноября: Тельцы, вы — секс-бомбы!

Последние новости

17:10
«Это счастье!» Волочкова похвасталась расположением Пугачевой
16:52
«Огненное» видео: Планетарий полыхает в столице Турции
16:36
Аркадий Бабченко решил вновь напомнить о себе и покинул Украину
16:24
Патриарх Кирилл уверен, что мировое православие преодолеет раскол
16:12
Лолита трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения
15:51
Убитого ингушского борца с экстремизмом и его брата похоронят 4 ноября в Ингушетии

Сейчас читают

«Теряем голову, девственность, трусы»: Бледанс иронично поздравила мужчин с их днем
Видео нокаута Сергея Ковалева в бою с мексиканцем Саулем Альваресом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев