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  4. Пожар произошел на заводе в Татарстане на площади 4 тысячи квадратных метров

Пожар произошел на заводе в Татарстане на площади 4 тысячи квадратных метров

, 9:52 240

По предварительной информации, возгорание спровоцировало разрушение фланцевого соединения.

Фото: ТАСС

Пожар произошел на заводе в Нижнекамске. Площадь возгорания составила уже 4000 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание спровоцировало разрушение фланцевого соединения, в результате вспыхнул вакуумный газойл.

Огнеборцам удалось локализовать пламя в 8.07 по местному времени.

На месте ЧП работают 57 человек и 15 единиц техники.

Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Технологический процесс производства завода в целом не нарушен. Также сообщается, что угрозы для окружающей среды нет.

Причина инцидента устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что предположительно склад компании AliExpress сгорел в Жуковском.

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