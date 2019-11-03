Пожар произошел на заводе в Татарстане на площади 4 тысячи квадратных метров

Пожар произошел на заводе в Нижнекамске. Площадь возгорания составила уже 4000 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание спровоцировало разрушение фланцевого соединения, в результате вспыхнул вакуумный газойл.
Огнеборцам удалось локализовать пламя в 8.07 по местному времени.
На месте ЧП работают 57 человек и 15 единиц техники.
Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.
Технологический процесс производства завода в целом не нарушен. Также сообщается, что угрозы для окружающей среды нет.
Причина инцидента устанавливается.
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