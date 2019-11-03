«Киркоров нервно курит»: Певец Шура зажег в супер-ярком наряде

Российский эстрадный певец Шура опубликовал в Instagram забавное видео. На кадрах музыкант исполнил композицию группы «Руки Вверх» в необычном наряде. Для импровизированного выступления поп-исполнитель оделся в черные футболку, шорты и блестящий жакет, украшенный пайетками различных оттенков. Оригинальности образу звезды добавил экстравагантный шлем с перьями а-ля «римский полководец».

«А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, к сердцу прижимает», — продекламировал сладким голосом исполнитель.

Поклонники 44-летнего Шуры пришли в полный восторг от увиденного. Фанаты отметили бешеную энергетику позитива и радости жизни, исходящую от кумира. Подписчики оставили под публикацией гедониста множество комментариев, в которых хвалили любимца за непосредственность и экстраординарный стиль.

«Балдею, позитивище»;

«Киркоров нервно курит в сторонке. Завидует такому гребню!»

«Молоток!»

«Милый хулиган»;

«Зажигалочка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Шура ярко накрасился и попросил не пугаться.