«Киркоров нервно курит»: Певец Шура зажег в супер-ярком наряде

Российский эстрадный певец Шура опубликовал в Instagram забавное видео. На кадрах музыкант исполнил композицию группы «Руки Вверх» в необычном наряде. Для импровизированного выступления поп-исполнитель оделся в черные футболку, шорты и блестящий жакет, украшенный пайетками различных оттенков. Оригинальности образу звезды добавил экстравагантный шлем с перьями а-ля «римский полководец».
«А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, к сердцу прижимает», — продекламировал сладким голосом исполнитель.
Поклонники 44-летнего Шуры пришли в полный восторг от увиденного. Фанаты отметили бешеную энергетику позитива и радости жизни, исходящую от кумира. Подписчики оставили под публикацией гедониста множество комментариев, в которых хвалили любимца за непосредственность и экстраординарный стиль.
«Балдею, позитивище»;
«Киркоров нервно курит в сторонке. Завидует такому гребню!»
«Молоток!»
«Милый хулиган»;
«Зажигалочка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Шура ярко накрасился и попросил не пугаться.