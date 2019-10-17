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«С косметикой переборщили»: Певец Шура ярко накрасился и попросил не пугаться

, 7:34 Видео 859

Исполнитель хита «Отшумели летние дожди» вспомнил о своем учителе.

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Фото, видео: Instagram @shuramedvedev

В Instagram певца Шуры, уроженца Новосибирска Александра Медведева, появилось видео, в котором он рассказывает, что перед очередным выступлением «с косметикой переборщили», но сидит при этом в концертном пиджаке пестрой раскраски.

Шура вспомнил, что когда сдавал экзамен в школе, его учительница выглядела примерно таким же образом, но перед ней еще была бутылка красного вина.

«5 октября был день Учителя, тут посмотрел на себя в зеркало, и вспомнил Ксению Андреевну», — подписал артист свой пост.

Преданные поклонники в ответ назвали исполнителя хита «Отшумели летние дожди» «самым добрым, искренним и душевным», а также пожелали ему «новой волны мегапопулярности как в 1990-е».

Ранее 5-tv.ru передавал, что песня Шуры «Твори добро» удостоилась места в школьных учебниках Казахстана.

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