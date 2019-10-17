«С косметикой переборщили»: Певец Шура ярко накрасился и попросил не пугаться

В Instagram певца Шуры, уроженца Новосибирска Александра Медведева, появилось видео, в котором он рассказывает, что перед очередным выступлением «с косметикой переборщили», но сидит при этом в концертном пиджаке пестрой раскраски.
Шура вспомнил, что когда сдавал экзамен в школе, его учительница выглядела примерно таким же образом, но перед ней еще была бутылка красного вина.
«
Преданные поклонники в ответ назвали исполнителя хита «Отшумели летние дожди» «самым добрым, искренним и душевным», а также пожелали ему «новой волны мегапопулярности как в 1990-е».
Ранее 5-tv.ru передавал, что песня Шуры «Твори добро» удостоилась места в школьных учебниках Казахстана.